Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля

Женская баскетбольная сборная Ирландии отказалась пожать руку представительницам национальной команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы-2025 в Риге. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как спортсменки во время исполнения гимнов перед матчем не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.