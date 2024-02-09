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9 февраля, 10:33

Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля

Женская баскетбольная сборная Ирландии отказалась пожать руку представительницам национальной команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы-2025 в Риге. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как спортсменки во время исполнения гимнов перед матчем не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.

Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля. Видео © X / leeonskee

Матч прошёл в четверг, 8 февраля, и закончился победой израильских спортсменок со счётом 87:57. Встреча была перенесена из Израиля на нейтральную площадку из-за вооружённых действий в секторе Газа. Кстати, ранее игрок сборной Израиля Дор Саар заявил, что сборная Ирландии "весьма антисемитична". В ирландской национальной команде же назвали его комментарии "подстрекательскими".

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Ранее Life.ru сообщал, что российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатиями после матча на юниорском Australian Open в Мельбурне. Встреча завершилась победой нашей соотечественницы со счётом 6:2, 6:4. Федерация тенниса Незалежной назвала произошедшее "ошибкой", а отец украинской теннисистки был вынужден экстренно оправдываться за поступок дочери.

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Кадр из видео X / leeonskee

Наталья Исакова
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