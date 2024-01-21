На Украине назвали рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой Минчевой ошибкой

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие представительницы Незалежной Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча первого круга юниорского Australian Open в Мельбурне. Там также отметили, что поддерживают общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия со спортсменами из РФ.

"Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", — указано в заявлении украинской федерации в соцсетях.