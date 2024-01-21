На Украине назвали рукопожатие теннисистки Котляр с россиянкой Минчевой ошибкой
На Украине назвали ошибкой рукопожатие Котляр с россиянкой на Australian Open
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали руки после матча на Australian Open. Обложка © Кадр из видео VK / "ПраймСпорт – Теннис | Australian Open"
Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие представительницы Незалежной Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча первого круга юниорского Australian Open в Мельбурне. Там также отметили, что поддерживают общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия со спортсменами из РФ.
"Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", — указано в заявлении украинской федерации в соцсетях.
Ранее Лайф писал, что Котляр и Минчева пожали друг другу руки после матча первого круга юниорского Australian Open в Мельбурне. Встреча, прошедшая в субботу, 20 января, завершилась победой 16-летней россиянки со счётом 6:2, 6:4. А зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что украинская теннисистка может подвергнуться травле на родине из-за рукопожатия с россиянкой. Она высоко оценила поступок украинки и назвала его смелым.