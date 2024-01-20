"Девчонку загнобят": В Госдуме пожалели украинскую теннисистку из-за "зрады" на Australian Open

Украинская теннисистка Елизавета Котляр может подвергнуться травле на родине из-за рукопожатия с россиянкой Владой Минчевой. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она высоко оценила поступок украинки и назвала его смелым.

Рукопожатие Минчевой и Котляр на юниорском Australian Open. Видео © VK / ПраймСпорт – Теннис | Australian Open

"Скорее всего, девчонку за это загнобят на родине. Порадуемся за этот поступок. Слава богу, есть кто-то, кто считает это нормальным", — сказала парламентарий в беседе с ТАСС, предположив, что юные спортсменки, возможно, знакомы и даже когда-то тренировались вместе.

Журова считает, что МОК и прочим международным федерациям следует пересмотреть вопрос о рукопожатиях. Во многих видах спорта это было обязательным, но, вероятно, теперь потребуется изменить правила.