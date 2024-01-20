Украинка и россиянка пожали руки после матча на юниорском Australian Open
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали руки после матча на Australian Open
Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open в Мельбурне. Встреча, прошедшая в субботу, 20 января, завершилась победой 16-летней россиянки со счётом 6:2, 6:4.
Рукопожатие Минчевой и Котляр на юниорском Australian Open. Видео © VK / ПраймСпорт – Теннис | Australian Open
В общей сложности юные спортсменки провели на корте один час и 11 минут. После игры они поблагодарили друг друга, не побоявшись пожать руки у сетки. Минчева, напомним, сейчас занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В активе россиянки шесть побед на турнирах под эгидой организации. Украинка Котляр же занимает 53-е место в рейтинге ITF.
К слову, большинство взрослых украинских теннисисток отказываются жать руки россиянкам после начала спецоперации на территории Незалежной. Так, к примеру, ранее украинка Марта Костюк не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами со счётом 6:1, 6:3. Похожая история произошла после финала турнира WTA в американском Остине. Тогда Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать руку сопернице.
Кадр из видео VK / ПраймСпорт – Теннис | Australian Open