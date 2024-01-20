Украинка и россиянка пожали руки после матча на юниорском Australian Open

Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open в Мельбурне. Встреча, прошедшая в субботу, 20 января, завершилась победой 16-летней россиянки со счётом 6:2, 6:4.

В общей сложности юные спортсменки провели на корте один час и 11 минут. После игры они поблагодарили друг друга, не побоявшись пожать руки у сетки. Минчева, напомним, сейчас занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В активе россиянки шесть побед на турнирах под эгидой организации. Украинка Котляр же занимает 53-е место в рейтинге ITF.