Решение о допуске России к Олимпиаде взбесило Украину и обрадовало Германию
В Минспорта Украины назвали безответственным решение МОК допустить РФ до ОИ-2024
Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже является безответственным. Киев решительно осуждает его.
"Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома Международного олимпийского комитета. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведём консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", — приводит слова Бедного пресс-служба ведомства.
А вот в Германии приветствовали решение МОК. Глава Олимпийской спортивной конфедерации ФРГ (DOSB) Томас Вайкерт заявил, что теперь для спортсменов установилась некая ясность. При этом он назвал правильным сохранение строгих спортивных санкций в отношении РФ.
"Теперь важно продолжать последовательно выполнять эти требования", — приводит слова главы немецкого НОК издание Kicker.
Как сообщал Лайф, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, но в нейтральном статусе. Решение связано с мнением большинства спортсменов, сообщили в комитете. При этом в командных видах спорта россияне и белорусы принять участие в соревнованиях не смогут. Кроме того, МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. На данный момент только 11 спортсменов из РФ и Белоруссии квалифицировались на соревнования. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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