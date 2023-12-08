Решение о допуске России к Олимпиаде взбесило Украину и обрадовало Германию

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже является безответственным. Киев решительно осуждает его.

"Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома Международного олимпийского комитета. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведём консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", — приводит слова Бедного пресс-служба ведомства.

А вот в Германии приветствовали решение МОК. Глава Олимпийской спортивной конфедерации ФРГ (DOSB) Томас Вайкерт заявил, что теперь для спортсменов установилась некая ясность. При этом он назвал правильным сохранение строгих спортивных санкций в отношении РФ.