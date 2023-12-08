Захарова ответила, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду

Российские спортсмены будут сами принимать решение об участии в Олимпиаде-2024 в Париже. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета допустить россиян до участия в Играх в нейтральном статусе.

"Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает, — нанести нам как можно больший ущерб во всём", — приводит слова дипломата "Спорт-Экспресс".