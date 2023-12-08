Захарова ответила, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду
Захарова: Решение об участии в Олимпиаде-2024 примут сами российские спортсмены
Российские спортсмены будут сами принимать решение об участии в Олимпиаде-2024 в Париже. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета допустить россиян до участия в Играх в нейтральном статусе.
"Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает, — нанести нам как можно больший ущерб во всём", — приводит слова дипломата "Спорт-Экспресс".
Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, но в нейтральном статусе. Решение связано с мнением большинства спортсменов, сообщили в комитете. При этом в командных видах спорта россияне и белорусы принять участие в соревнованиях не смогут. Кроме того, МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. На данный момент только 11 спортсменов из РФ и Белоруссии квалифицировались на соревнования. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Getty Images / RUS Foreign Ministry