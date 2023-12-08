"Унизительные условия": Винер выступила против участия россиян на Олимпиаде-2024

Российским спортсменам не стоит принимать участия в Олимпийских играх – 2024, поскольку выступать без флага и гимна страны — это настоящее унижение. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы", — приводит ТАСС её слова.

Как отметила Винер, во многих видах спорта россияне уже лишились возможности отобраться на Игры. К примеру, в той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза наши спортсмены остались не у дел.