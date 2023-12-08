"Унизительные условия": Винер выступила против участия россиян на Олимпиаде-2024
Винер: Нашим спортсменам не стоит участвовать в Играх-2024 после допуска МОК
Российским спортсменам не стоит принимать участия в Олимпийских играх – 2024, поскольку выступать без флага и гимна страны — это настоящее унижение. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
"Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы", — приводит ТАСС её слова.
Как отметила Винер, во многих видах спорта россияне уже лишились возможности отобраться на Игры. К примеру, в той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза наши спортсмены остались не у дел.
Как сообщал Лайф, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, но в нейтральном статусе. Решение связано с мнением большинства спортсменов, заявили в комитете. При этом в командных видах спорта россияне и белорусы принять участие в соревнованиях не смогут. На данный момент только 11 спортсменов из РФ и Белоруссии квалифицировались на ОИ. Олимпиада в Париже, напомним, пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
ТАСС / Сергей Бобылев