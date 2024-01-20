Отца 16-летней украинки разыскали и призвали к ответу за зраду дочки на Australian Open

Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр назвал ошибкой её рукопожатие с россиянкой Владой Минчевой на Australian Open. Он уверяет, что дочь сожалеет о своём поступке, сообщает Федерация тенниса Украины.

"Лизе всего 16 лет, у неё ещё нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях. Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала своё поведение. На автомате выполнила послематчевый ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России", — вынужден оправдываться Констанстин Котляр.

По его словам, Лиза сожалеет об этой ошибке и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Отец заверил, что юная спортсменка является искренней патриоткой Украины и останется ею в будущем.