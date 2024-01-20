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20 января, 18:00

Отца 16-летней украинки разыскали и призвали к ответу за зраду дочки на Australian Open

Отец украинки Котляр объяснил её рукопожатие с россиянкой на Australian Open

Теннисистка Елизавета Котляр. Обложка © Федерация тенниса Украины

Теннисистка Елизавета Котляр. Обложка © Федерация тенниса Украины

Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр назвал ошибкой её рукопожатие с россиянкой Владой Минчевой на Australian Open. Он уверяет, что дочь сожалеет о своём поступке, сообщает Федерация тенниса Украины.

"Лизе всего 16 лет, у неё ещё нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях. Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала своё поведение. На автомате выполнила послематчевый ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России", вынужден оправдываться Констанстин Котляр.

По его словам, Лиза сожалеет об этой ошибке и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Отец заверил, что юная спортсменка является искренней патриоткой Украины и останется ею в будущем.

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Как ранее сообщал Лайф, Котляр и Минчева пожали друг другу руки после матча первого круга юниорского Australian Open в Мельбурне. Встреча, прошедшая в субботу, 20 января, завершилась победой 16-летней россиянки со счётом 6:2, 6:4.

Андрей Бражников
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