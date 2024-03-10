"Большая ошибка": Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе
Байден: Нетаньяху вредит Израилю своими действиями в секторе Газа
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Zuma
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит стране своими действиями в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден. Американский лидер отметил, что у того есть право защищать своё государство, однако важно "уделять больше внимания гибели ни в чём не повинных людей".
"По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", — сказал он в интервью MSNBC.
В то же время Байден заверил, что у Штатов нет красных линий в отношении действий Тель-Авива в палестинском анклаве. По его словам, оборона еврейского государства "имеет решающее значение". Глава Белого дома отметил, что никогда не оставит Израиль.
Ранее стало известно о нежелании США полномасштабного использования Израилем своего оружия при штурме города Рафаха. Как пишет The Washington Post, Белый дом обеспокоен гуманитарной катастрофой, развернувшейся в регионе.