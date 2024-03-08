Доцент Буш: Операция ЦАХАЛ против "Хезболлы" не даст ничего Израилю

Возможное решение Израиля начать военную операцию против ливанской "Хезболлы" может обернуться для властей еврейского государства крайне неприятными последствиями, считает доцент кафедры современного Востока РГГУ Низар Буш. По словам учёного, если премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху "ещё раз рискнёт", то в Израиле не останется безопасной зоны.

В беседе с телеканалом "360" Буш не исключил, что глава израильского правительства пойдёт на расширение конфликта, чтобы доказать народу, что он может уничтожать своих "врагов". Тем временем он находится в тупике, а продление войны нужно ему для спасения собственной политической карьеры и избегания преследования внутри страны. Однако Ливан не сектор Газа, предупредил эксперт.

"В Ливане очень сильное сопротивление. Они хорошо вооружены, у них есть военный опыт, они могут противостоять любой агрессии Израиля. У "Хезболлы" другое оружие, не как в секторе Газа, и они могут нанести удар по Тель-Авиву, тоже по инфраструктуре", — пояснил он.