Лавров указал на недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт
Российско-ливанские переговоры в Нью-Йорке. Обложка © t.me / МИД РФ
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдаллой Боу Хабибом указал на недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт. Встреча министров состоялась в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.
"Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности Ливана. В связи с этим была отмечена важность коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение огня в Газе и решение острых гуманитарных проблем", — сообщили в МИД.
Стороны также обсудили темы традиционно дружественных российско-ливанских отношений, а также подтвердили обоюдный настрой Москвы и Бейрута на углубление политического диалога.
Накануне Лавров прибыл в Нью-Йорк, где он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В ходе него российский министр заявил, что Киев продолжает бросать своих граждан в качестве пушечного мяса на защиту интересов Запада, и выразил уверенность в том, что жизни сотен тысяч украинцев можно сохранить, если киевское руководство примет решение прекратить воевать.