Лавров указал на недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдаллой Боу Хабибом указал на недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт. Встреча министров состоялась в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.

"Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности Ливана. В связи с этим была отмечена важность коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение огня в Газе и решение острых гуманитарных проблем", — сообщили в МИД.

Стороны также обсудили темы традиционно дружественных российско-ливанских отношений, а также подтвердили обоюдный настрой Москвы и Бейрута на углубление политического диалога.