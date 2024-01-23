Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана

Накануне Лавров прибыл в Нью-Йорк, где он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В ходе него российский министр заявил, что Киев продолжает бросать своих граждан в качестве пушечного мяса на защиту интересов Запада, и выразил уверенность в том, что жизни сотен тысяч украинцев можно сохранить, если киевское руководство примет решение прекратить воевать.