Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян. Обложка © t.me / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян проводят переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Российско-иранские переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото © t.me / Мария Захарова
Министры перед началом переговоров обменялись рукопожатием, и глава иранского МИД спросил Лаврова, как у него дела.
"Всё под контролем. Главное — только понять, под чьим", — пошутил Лавров, слова которого приводит РИА "Новости".
Накануне Лавров прибыл в Нью-Йорк, где он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В ходе него российский министр заявил, что Киев продолжает бросать своих граждан в качестве пушечного мяса на защиту интересов Запада, и выразил уверенность в том, что жизни сотен тысяч украинцев можно сохранить, если киевское руководство примет решение прекратить воевать.