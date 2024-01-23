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22 января, 23:27

Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян. Обложка © t.me / МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян. Обложка © t.me / МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян проводят переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Российско-иранские переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото © t.me / Мария Захарова

Российско-иранские переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото © t.me / Мария Захарова

Министры перед началом переговоров обменялись рукопожатием, и глава иранского МИД спросил Лаврова, как у него дела.

"Всё под контролем. Главное — только понять, под чьим", — пошутил Лавров, слова которого приводит РИА "Новости".

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Накануне Лавров прибыл в Нью-Йорк, где он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В ходе него российский министр заявил, что Киев продолжает бросать своих граждан в качестве пушечного мяса на защиту интересов Запада, и выразил уверенность в том, что жизни сотен тысяч украинцев можно сохранить, если киевское руководство примет решение прекратить воевать.

Оксана Попова
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