Нетаньяху назвал сроки завершения военной операции Израиля в секторе Газа

В Израиле назвали возможные сроки завершения операции ЦАХАЛ против членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщил в беседе с Politico глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, боевые действия там могут прекратиться уже через один-два месяца.

"Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части боевых действий. (Боевые действия. — Прим. Life.ru) займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре", — заявил Нетаньяху.