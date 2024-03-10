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10 марта, 19:53

Нетаньяху назвал сроки завершения военной операции Израиля в секторе Газа

Нетаньяху: Военная операция ЦАХАЛ в Газе может завершиться через 1–2 месяца

В Израиле назвали возможные сроки завершения операции ЦАХАЛ против членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщил в беседе с Politico глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, боевые действия там могут прекратиться уже через один-два месяца.

"Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части боевых действий. (Боевые действия. — Прим. Life.ru) займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре", — заявил Нетаньяху.

Израиль намерен оставить военных в Газе после завершения операции
Израиль намерен оставить военных в Газе после завершения операции

Напомним 7 октября ХАМАС ударило по Израилю и вторглось на территорию еврейского государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого израильский президент Ицхак Герцог сравнил нападение боевиков с холокостом, глава кабинета министров еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал мир к борьбе с ХАМАС и заявил, что это движение представляет собой "новую версию нацизма". Также в ноябре прошлого года премьер Израиля сообщал, что Тель-Авив готов обеспечивать безопасность в секторе Газа после завершения в анклаве своей военной операции.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
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