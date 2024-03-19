Израиль и ХАМАС согласились пойти на компромиссы ради заложников

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС во время переговоров в столице Катара Дохе об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении пленных израильтян вынесли ряд компромиссов на обсуждение. Об этом, ссылаясь на осведомлённого о деталях переговорного процесса высокопоставленного израильского чиновника, пишет американский портал Axios.

"Обе стороны пришли с некоторыми компромиссами и готовностью к переговорам", — говорится в тексте.

Портал отмечает, что это первые переговоры между сторонами конфликта на Ближнем Востоке за несколько месяцев, в рамках которого есть реальная возможность консенсуса в вопросе освобождения заложников и остановки огня в Газе. Собеседник Axios добавил, что израильские дипломаты пока останутся в Дохе и намерены провести подробные консультации с посредниками из Катара и Египта. При этом на текущий раунд переговоров может потребоваться минимум две недели.