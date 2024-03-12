ХАМАС поддержало предложенный США план перемирия в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный США план прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в руководстве движения.

По его заявлению, предложение, выдвинутое США, включает в себя прекращение боевых действий в анклаве и постепенный возврат вынужденно перемещённых лиц в свои дома. Делегация ХАМАС планирует прибыть в Каир в ближайшие дни для обсуждения деталей соглашения и утверждения сроков его выполнения. Пока официальных комментариев от ХАМАС по этому поводу не поступало.