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12 марта, 18:54

ХАМАС поддержало предложенный США план перемирия в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный США план прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в руководстве движения.

По его заявлению, предложение, выдвинутое США, включает в себя прекращение боевых действий в анклаве и постепенный возврат вынужденно перемещённых лиц в свои дома. Делегация ХАМАС планирует прибыть в Каир в ближайшие дни для обсуждения деталей соглашения и утверждения сроков его выполнения. Пока официальных комментариев от ХАМАС по этому поводу не поступало.

В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем
В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем

А ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о длительности перемирия в Газе и параметрах обмена заложников-израильтян на заключённых палестинцев. Для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе ЦАХАЛ из северной части палестинского анклава. Кроме того, требуется возвращение в эти районы бежавших жителей.

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Shutterstock / Anas-Mohammed

Александра Мышляева
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