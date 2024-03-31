Не менее 10 человек погибло в результате теракта на севере Сирии

В сирийском городе Аазаз, расположенном неподалёку от границы с Турцией, на рыночной площади взорвался заминированный автомобиль, не менее десяти человек погибли. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

В Сирии при взрыве заминированного автомобиля погибло 10 человек. Видео © X / Fared Al Mahlool | فريد المحلول

Спасатели ещё продолжают разбирать завалы, так что количество жертв может вырасти. Число пострадавших достигло 23, люди госпитализированы. На месте трагедии работают пожарные команды.

Город контролируется "Сирийской свободной армией", участвовавшей в 2016–2017 годах в операции "Щит Ефрата" по созданию зоны безопасности на севере провинции Алеппо. Предположительно, за взрыв ответственна конкурирующая группировка — "Джебхат ан-Нусра"*.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов сообщил, что в Сирии выросла разведывательно-диверсионная активность незаконных вооружённых формирований. Центр призвал командиров боеформирований принять меры к прекращению провокаций.