Израиль атаковал иранскую дипмиссию в Дамаске, сообщается о 6 погибших

Здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Об этом сообщил в понедельник, 1 апреля, телеканал Al-Alam. По меньшей мере шесть человек погибло при ракетном ударе израильских ВВС по кварталу Меззе, где расположено здание дипмиссии. Сам посол Ирана Хоссейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали, уточняют источники телеканала.