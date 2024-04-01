Израиль атаковал иранскую дипмиссию в Дамаске, сообщается о 6 погибших
Здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Об этом сообщил в понедельник, 1 апреля, телеканал Al-Alam. По меньшей мере шесть человек погибло при ракетном ударе израильских ВВС по кварталу Меззе, где расположено здание дипмиссии. Сам посол Ирана Хоссейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали, уточняют источники телеканала.
По данным агентства ISNA, среди погибших при атаке Израиля на дипмиссию в Дамаске был командир подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эта информация сейчас проверяется.
Напомним, что в прошлый раз ситуация на Ближнем Востоке так существенно обострялась два месяца назад, когда американская авиация нанесла серию ударов по Сирии и Ираку в ночь на 3 февраля. Россия осудила действия Вашингтона, созвав срочное заседание Совбеза ООН.
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