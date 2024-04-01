КСИР подтвердил гибель военных советников после удара по Посольству Ирана в Дамаске

Корпус стражей исламской революции (КСИР), который представляет собой элитное подразделение иранских Вооружённых сил, подтвердил гибель семерых своих офицеров после удара Военно-воздушных сил Израиля по зданию дипмиссии Исламской Республики в Сирии. В сообщении пресс-службы КСИР, распространённом иранским информационным агентством Tasnim, утверждается, что среди них было два генерала-советника.