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1 апреля, 20:38

КСИР подтвердил гибель военных советников после удара по Посольству Ирана в Дамаске

КСИР подтвердил гибель 7 офицеров после удара Израиля по Посольству Ирана в САР

Последствия атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Видео © X / Maz

Последствия атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Видео © X / Maz

Корпус стражей исламской революции (КСИР), который представляет собой элитное подразделение иранских Вооружённых сил, подтвердил гибель семерых своих офицеров после удара Военно-воздушных сил Израиля по зданию дипмиссии Исламской Республики в Сирии. В сообщении пресс-службы КСИР, распространённом иранским информационным агентством Tasnim, утверждается, что среди них было два генерала-советника.

"В результате преступного удара Израиля погибли генерал Мохаммад Реза Захеди, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими <…> а также пять сопровождающих их офицеров КСИР", — говорится в сообщении.

При ударе Израиля по Сирии погиб генерал КСИР
При ударе Израиля по Сирии погиб генерал КСИР

Ранее Life.ru писал, что здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Сообщалось, что погибло не менее шести человек. Впоследствии сам посол Исламской Республики в Сирии Хосейн Акбари подтвердил, что Тель-Авив атаковал дипмиссию Ирана в сирийской столице шестью ракетами с использованием истребителей F-35, а также предупредил, что эти события повлекут за собой жёсткий ответ Тегерана.

Алексей Соловьёв
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