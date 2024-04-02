Жертвами удара Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске стали 11 человек
Al Hadath: Число погибших при авиаударе по дипмиссии Ирана в Сирии выросло до 11
После авиаудара Израиля по кварталу Меззе на западе Дамаска, где находится дипмиссия Ирана, погибли не менее 11 человек. Как передаёт арабский телеканал Al Hadath, количество жертв после разборов разрушенного в результате налёта здания увеличилось.
Журналисты сообщают, что погибли семь военнослужащих элитного отряда иранских Вооружённых сил — Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также три гражданина Сирии. Ещё один погибший был родом из Ливана. Также указывается, что рядом с местом нанесения Израилем удара расположены дома, где проживают оказывающие помощь правительственным войскам Сирии военные из Ирана.
Ранее Life.ru писал, что здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари подтвердил, что Тель-Авив нанёс удары шестью ракетами с помощью истребителей F-35, пообещав, что Тегеран даст жёсткий ответ еврейскому государству. Впоследствии представители КСИР сообщили, что во время атаки погибли семь их офицеров, в том числе два генерала. Один из них — командующий подразделением иранского КСИР Мохаммад Реза Захеди.
X / Maz