Жертвами удара Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске стали 11 человек

После авиаудара Израиля по кварталу Меззе на западе Дамаска, где находится дипмиссия Ирана, погибли не менее 11 человек. Как передаёт арабский телеканал Al Hadath, количество жертв после разборов разрушенного в результате налёта здания увеличилось.

Журналисты сообщают, что погибли семь военнослужащих элитного отряда иранских Вооружённых сил — Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также три гражданина Сирии. Ещё один погибший был родом из Ливана. Также указывается, что рядом с местом нанесения Израилем удара расположены дома, где проживают оказывающие помощь правительственным войскам Сирии военные из Ирана.