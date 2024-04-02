Россия запросила заседание СБ ООН после удара Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии

Совет Безопасности ООН 2 апреля проведёт открытое заседание по запросу от представителей России в связи с авиаударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана, расположенному в Сирии. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат сообщил, что после воздушной атаки еврейского государства по Дамаску, где находились объекты иранской дипмиссии, Тегеран обратился в ООН, чтобы организация осудила подобные действия Тель-Авива. Полянский подчеркнул, что Москва в развитие этой темы запросила у Совбеза открытое заседание по данному инциденту.