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2 апреля, 04:25

Россия запросила заседание СБ ООН после удара Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии

Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН после удара Израиля по дипмиссии Ирана

Совет Безопасности ООН 2 апреля проведёт открытое заседание по запросу от представителей России в связи с авиаударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана, расположенному в Сирии. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат сообщил, что после воздушной атаки еврейского государства по Дамаску, где находились объекты иранской дипмиссии, Тегеран обратился в ООН, чтобы организация осудила подобные действия Тель-Авива. Полянский подчеркнул, что Москва в развитие этой темы запросила у Совбеза открытое заседание по данному инциденту.

"Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля", — говорится в сообщении.

Россия осудила атаку Израиля на консульство Ирана в Сирии
Россия осудила атаку Израиля на консульство Ирана в Сирии

Напомним, вечером 1 апреля сообщалось, что здание иранского консульства в квартале Меззе в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Потом появилась информация о том, что в результате атаки погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского КСИР в Сирии и Ливане бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди. Впоследствии сведения об этом также распространяли некоторые арабские телеканалы, отмечавшие, что во время израильского авианалёта погибли 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. В связи с этим посол исламской республики в САР Хосейн Акбари заявил, что действия Тель-Авива повлекут за собой жёсткий, решительный ответ Тегерана.

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Telegram / Евгений Успенский

Алексей Соловьёв
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