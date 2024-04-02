Россия запросила заседание СБ ООН после удара Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии
Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН после удара Израиля по дипмиссии Ирана
Совет Безопасности ООН 2 апреля проведёт открытое заседание по запросу от представителей России в связи с авиаударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана, расположенному в Сирии. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
Дипломат сообщил, что после воздушной атаки еврейского государства по Дамаску, где находились объекты иранской дипмиссии, Тегеран обратился в ООН, чтобы организация осудила подобные действия Тель-Авива. Полянский подчеркнул, что Москва в развитие этой темы запросила у Совбеза открытое заседание по данному инциденту.
"Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 1 апреля сообщалось, что здание иранского консульства в квартале Меззе в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Потом появилась информация о том, что в результате атаки погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского КСИР в Сирии и Ливане бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди. Впоследствии сведения об этом также распространяли некоторые арабские телеканалы, отмечавшие, что во время израильского авианалёта погибли 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. В связи с этим посол исламской республики в САР Хосейн Акбари заявил, что действия Тель-Авива повлекут за собой жёсткий, решительный ответ Тегерана.
Telegram / Евгений Успенский