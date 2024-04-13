Иран захватил связанное с Израилем судно под флагом Португалии, сообщают СМИ
IRNA: Силы КСИР Ирана захватили израильское судно MSC Aries в Ормузском проливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщило IRNA.
Иран захватил связанное с Израилем судно. Видео © X / huzaifakhan1997
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании проинформировал об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). По информации агентства Associated Press, контейнеровоз MSC Aries шёл под флагом Португалии. Как пишут СМИ, судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group бизнесмена из еврейского государства Эяля Офера. По словам представителя Министерства обороны одной из стран Ближнего Востока, контейнеровоз атаковали иранские силы.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно направлялось из порта Халифа в ОАЭ в индийский порт Нава-Шева. Последний раз оно передавало сведения о своём местоположении вечером 12 апреля. Тогда MSC Aries находился в Персидском заливе недалеко от Дубая.
Напомним, отношения двух государств в очередной раз резко обострились после удара ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. Тегеран пообещал не оставлять это событие без ответа, всерьёз обеспокоив власти США. При этом позднее в Иране заявили, что ограничат ответ за обстрел консульства во избежание эскалации конфликта.
X / huzaifakhan1997