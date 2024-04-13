Иран захватил связанное с Израилем судно под флагом Португалии, сообщают СМИ

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании проинформировал об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). По информации агентства Associated Press, контейнеровоз MSC Aries шёл под флагом Португалии. Как пишут СМИ, судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group бизнесмена из еврейского государства Эяля Офера. По словам представителя Министерства обороны одной из стран Ближнего Востока, контейнеровоз атаковали иранские силы.