"Не делайте этого" : Байден обратился к Ирану, ожидая удара по Израилю
Байден призвал Иран не атаковать Израиль за удар по консульству в Дамаске
Американский лидер Джозеф Байден обратился к иранским властям с призывом не наносить удар по Израилю в отместку за бомбардировку консульства в Сирии. В этом случае Тегеран обречён на неудачу, предупредил политик на пресс-конференции в Белом доме.
"Не делайте [этого]", — ответил президент на просьбу журналистов послать Ирану сигнал.
Байден напомнил, что Соединённые Штаты полны решимости всесторонне поддержать и защитить Израиль в случае эскалации. При этом политик призвал ожидать потенциального удара "раньше, а не позже".
Отношения двух государств накалились после удара ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе 7 офицеров КСИР. Тегеран пообещал не оставлять это событие без ответа, всерьёз обеспокоив американские власти.
Flickr / The White House