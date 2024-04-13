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12 апреля, 22:30

"Не делайте этого" : Байден обратился к Ирану, ожидая удара по Израилю

Байден призвал Иран не атаковать Израиль за удар по консульству в Дамаске

Американский лидер Джозеф Байден обратился к иранским властям с призывом не наносить удар по Израилю в отместку за бомбардировку консульства в Сирии. В этом случае Тегеран обречён на неудачу, предупредил политик на пресс-конференции в Белом доме.

"Не делайте [этого]", — ответил президент на просьбу журналистов послать Ирану сигнал.

Байден напомнил, что Соединённые Штаты полны решимости всесторонне поддержать и защитить Израиль в случае эскалации. При этом политик призвал ожидать потенциального удара "раньше, а не позже".

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Отношения двух государств накалились после удара ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе 7 офицеров КСИР. Тегеран пообещал не оставлять это событие без ответа, всерьёз обеспокоив американские власти.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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