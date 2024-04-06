Сбылось очередное пророчество Жириновского: "Для них это родное, как для русских — Крым"
Экс-депутат Власов: Прогноз Жириновского об атаке Израиля по Ирану сбылся
Владимир Жириновский. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Вместе с ударом израильской армии по расположенному в сирийском Дамаске Посольству Ирана сбылось очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который утверждал, что Израиль атакует объекты Ирана, а за этим последует ответ Исламской Республики. Это подметил экс-депутат Государственной думы Василий Власов, тесно общавшийся с ныне покойным политиком, добавив, что эти прогнозы строились на глубокой аналитике и понимании ситуации на местах.
"Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты, которые там существуют, и исходя из этого делал прогнозы, которые сейчас и сбываются", — объяснил бывший парламентарий результативность выводов Жириновского в беседе с "Лентой.ру".
Власов напомнил, что раньше словам первого главы ЛДПР о грядущих событиях на Ближнем Востоке уделяли меньше внимания, так как политические усилия РФ были сфокусированы на Евросоюзе. Однако после того как отношения с европейскими лидерами резко ухудшились, Россия обратила взор на Восток, и теперь точность, с которой предсказаны события, развивающиеся вокруг Израиля, стала очевидна.
Жириновский в 2012 году предсказывал удар Израиля по Тегерану. Видео © Телестудия МГИМО
Жириновский заявил о том, что у израильского руководства появилась негласная установка на решение "проблемы Ирана" силовым методом, когда выступал перед студентами МГИМО в 2012 году. По его словам, Израиль, несомненно, воспринял усиление Тегерана и наращивание республикой военной мощи как угрозу собственной безопасности. Политик заявил тогда, что Израиль хочет нанести удар по Ирану, а США его в этом поддерживают — потому что "для них это родное, как для русских — Крым".
Напомним, Израиль 1 апреля совершил ракетную атаку по консульству Ирана в Дамаске с применением авиации. Удар унёс жизнь 11 человек, среди которых были семь офицеров КСИР. В свою очередь в Тегеране назвали израильскую агрессию "трусливым преступлением" и пообещали неминуемую расплату.