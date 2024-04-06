Сбылось очередное пророчество Жириновского: "Для них это родное, как для русских — Крым"

Вместе с ударом израильской армии по расположенному в сирийском Дамаске Посольству Ирана сбылось очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который утверждал, что Израиль атакует объекты Ирана, а за этим последует ответ Исламской Республики. Это подметил экс-депутат Государственной думы Василий Власов, тесно общавшийся с ныне покойным политиком, добавив, что эти прогнозы строились на глубокой аналитике и понимании ситуации на местах.

"Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты, которые там существуют, и исходя из этого делал прогнозы, которые сейчас и сбываются", — объяснил бывший парламентарий результативность выводов Жириновского в беседе с "Лентой.ру".

Власов напомнил, что раньше словам первого главы ЛДПР о грядущих событиях на Ближнем Востоке уделяли меньше внимания, так как политические усилия РФ были сфокусированы на Евросоюзе. Однако после того как отношения с европейскими лидерами резко ухудшились, Россия обратила взор на Восток, и теперь точность, с которой предсказаны события, развивающиеся вокруг Израиля, стала очевидна.

Жириновский в 2012 году предсказывал удар Израиля по Тегерану. Видео © Телестудия МГИМО