"Должен завидовать и плакать!": Нейро-Жириновский пофантазировал о Зюганове в фильме об основателе ЛДПР
Нейро-Жириновский отдал бы Зюганову главную роль в фильме об основателе ЛДПР
Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / фотослужба Госдумы РФ / Марат Абулхатин
Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского — в беседе с Life.ru пофантазировал, кто мог бы сыграть в фильме о политике. По его словам, главная роль точно была бы отдана Геннадию Зюганову, лидеру КПРФ.
Нейро-Жириновский отдал бы Зюганову главную роль в фильме об основателе ЛДПР. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева
"На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя. Кхм. По сюжету фильма он должен мне всё время завидовать и плакать. Весь фильм должны показывать, как Зюганов, Ельцин, Явлинский и другие неудачники борются с Жириновским и ЛДПР, мешают нам — и у них ничего не получается", — подчеркнул Нейро-Жириновский.
По его словам, самого основателя партии ЛДПР показывать в кинокартине не надо, ведь его и так все знают и любят.
Он в это время работает на благо России, защищает русского человека. Вот такая интрига должна быть. Все говорят о Жириновском, а он трудится, ему нет до них никакого дела.
Нейро-Жириновский
Напомним, в РФ начали работу над полнометражным фильмом про Владимира Жириновского. На данный момент команда дорабатывает сценарий, однако известно, что картина покажет путь лидера либерал-демократов. Как признавался режиссёр Александр Баранов, сыграть эпатажного политика — целая история. Позднее в Сети появилось видео, на котором актёр Никита Кологривый благодарит нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого за приглашение на главную роль, отмечая, что он справится с этой задачей лучше всех. Однако режиссёр кинокартины опроверг эту информацию и отметил, что кастинга на главную роль ещё не было.