Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского — в беседе с Life.ru пофантазировал, кто мог бы сыграть в фильме о политике. По его словам, главная роль точно была бы отдана Геннадию Зюганову, лидеру КПРФ.

Нейро-Жириновский отдал бы Зюганову главную роль в фильме об основателе ЛДПР. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя. Кхм. По сюжету фильма он должен мне всё время завидовать и плакать. Весь фильм должны показывать, как Зюганов, Ельцин, Явлинский и другие неудачники борются с Жириновским и ЛДПР, мешают нам — и у них ничего не получается", — подчеркнул Нейро-Жириновский.

По его словам, самого основателя партии ЛДПР показывать в кинокартине не надо, ведь его и так все знают и любят.