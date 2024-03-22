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22 марта, 14:48

"Должен завидовать и плакать!": Нейро-Жириновский пофантазировал о Зюганове в фильме об основателе ЛДПР

Нейро-Жириновский отдал бы Зюганову главную роль в фильме об основателе ЛДПР

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / фотослужба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / фотослужба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского — в беседе с Life.ru пофантазировал, кто мог бы сыграть в фильме о политике. По его словам, главная роль точно была бы отдана Геннадию Зюганову, лидеру КПРФ.

Нейро-Жириновский отдал бы Зюганову главную роль в фильме об основателе ЛДПР. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя. Кхм. По сюжету фильма он должен мне всё время завидовать и плакать. Весь фильм должны показывать, как Зюганов, Ельцин, Явлинский и другие неудачники борются с Жириновским и ЛДПР, мешают нам — и у них ничего не получается", — подчеркнул Нейро-Жириновский.

По его словам, самого основателя партии ЛДПР показывать в кинокартине не надо, ведь его и так все знают и любят.

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Он в это время работает на благо России, защищает русского человека. Вот такая интрига должна быть. Все говорят о Жириновском, а он трудится, ему нет до них никакого дела.

Нейро-Жириновский

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Напомним, в РФ начали работу над полнометражным фильмом про Владимира Жириновского. На данный момент команда дорабатывает сценарий, однако известно, что картина покажет путь лидера либерал-демократов. Как признавался режиссёр Александр Баранов, сыграть эпатажного политика — целая история. Позднее в Сети появилось видео, на котором актёр Никита Кологривый благодарит нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого за приглашение на главную роль, отмечая, что он справится с этой задачей лучше всех. Однако режиссёр кинокартины опроверг эту информацию и отметил, что кастинга на главную роль ещё не было.

Ольга Годуненко
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