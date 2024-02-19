Режиссёр фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Никита Кологривый

Кастинга актёров на главную роль в фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском ещё не было. Об этом заявил режиссёр картины Александр Баранов, комментируя слухи о том, что главная роль досталась Никите Кологривому. Он признался, что ничего не знает об этом артисте.

"Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа", — сказал Баранов в беседе с НСН.