Режиссёр фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Никита Кологривый
Режиссёр Баранов заявил, что кастинга на роль Жириновского ещё не было
Никита Кологривый и Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, EPA / MAXIM SHIPENKOV
Кастинга актёров на главную роль в фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском ещё не было. Об этом заявил режиссёр картины Александр Баранов, комментируя слухи о том, что главная роль досталась Никите Кологривому. Он признался, что ничего не знает об этом артисте.
"Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа", — сказал Баранов в беседе с НСН.
Напомним, в России начали работу над полнометражным фильмом про Владимира Жириновского. На данный момент команда дорабатывает сценарий, однако известно, что картина покажет путь бессмертного лидера либерал-демократов. Как признавался режиссёр Александр Баранов, сыграть эпатажного политика — целая история. Позднее в Сети появилось видео, на котором известный актёр Никита Колгривый благодарит нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого за приглашение на главную роль, отмечая, что он справится с этой задачей лучше всех.