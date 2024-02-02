В России снимут полнометражный фильм про Владимира Жириновского

В России снимут полнометражный фильм об основателе фракции ЛДПР Владимире Жириновском. Проект пока находится на начальной стадии, а актёрский состав неизвестен, однако, по словам режиссёра Александра Баранова, сценарий почти готов.

"Я очень хорошо относился к нему, к Жириновскому, он земляк мой к тому же, поэтому почему бы не согласиться? Мы только-только в начале пути, сейчас идёт доработка сценария", — сказал он в беседе с RT.

В то же время, признался Баранов, сыграть эпатажного политика — целая история, в которой кроется ловушка: если копировать Жириновского, то получится пародия, а если нет, то его не будет. Режиссёр пока не знает, кто подойдёт на главную роль.

Как отметил нынешний лидер политической силы Леонид Слуцкий, Жириновский сыграл ключевую в истории современной России роль и до сих пор остаётся самым узнаваемым политиком страны из не президентов, а уйдя в мир иной, — перешёл в цифровое пространство, продолжив вдохновлять соратников в нейросетевом обличии.

"Его прошлые высказывания, выступления, фотографии набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Пророчества Жириновского продолжают сбываться. В его наставлениях люди до сих пор находят ответы на самые острые вопросы внутренней жизни страны и международных отношений", — добавил Слуцкий.