"Безруков — наше всё": Кинокритик назвал актёров, подходящих на роль Жириновского в фильме

Известный российский актёр Сергей Безруков может сыграть роль экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского в фильме о нём, заявил кинокритик Александр Шпагин. По его словам, артист раньше хорошо пародировал политического деятеля.

Ранее Life.ru сообщал, что в России снимут полнометражный фильм об основателе фракции ЛДПР Владимире Жириновском. Проект пока находится на начальной стадии, а актёрский состав ещё неизвестен, однако, по словам режиссёра Александра Баранова, сценарий почти готов.