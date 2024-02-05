"Безруков — наше всё": Кинокритик назвал актёров, подходящих на роль Жириновского в фильме
Кинокритик Шпагин: Жириновского в фильме может сыграть Безруков или Баринов
Сергей Безруков, Владимир Жириновский. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин / Ольга Зиновская
Известный российский актёр Сергей Безруков может сыграть роль экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского в фильме о нём, заявил кинокритик Александр Шпагин. По его словам, артист раньше хорошо пародировал политического деятеля.
"Жириновский был очень ярким, и актёру нужен будет пластический грим. Насколько мне известно, [режиссёр Александр] Баранов собирается снимать начало пути Жириновского, но не конец. Актёр должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского, единственное, что Безруков маленького роста, но это легко делается. Безруков — наше всё", — сказал кинокритик в беседе с NEWS.ru, добавив, что с этой ролью также хорошо справится актёр Валерий Баринов.
Эксперт также подметил, что в повседневной жизни Жириновский представлял собою совершенно иную личность, нежели когда выходил перед камерами в политическом амплуа, где "включал Жирика". По мнению Шпагина, образ политика был тщательно проработанным. Ему было присуждено множество орденов за заслуги перед Родиной, что делает его значимой фигурой, и если создатели фильма решат раскрыть эту сторону, это будет замечательно, заключил критик.
Ранее Life.ru сообщал, что в России снимут полнометражный фильм об основателе фракции ЛДПР Владимире Жириновском. Проект пока находится на начальной стадии, а актёрский состав ещё неизвестен, однако, по словам режиссёра Александра Баранова, сценарий почти готов.