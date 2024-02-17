"Сделаю это лучше, чем любой артист": Кологривый сыграет молодого Жириновского

Главная роль в художественном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском досталось 29-летнему актёру Никите Кологривому. Об этом звезда нашумевшего сериала "Слово пацана" заявил на встрече с нынешним лидером политсилы Леонидом Слуцким в субботу.

По словам артиста, никому не удастся воплотить в себе образ молодого предводителя либерал-демократов лучше него. Громкие слова Кологривый пообещал подтвердить на деле, вызвав неподдельный восторг у сидящего рядом Слуцкого.

"Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите, уверен, я вас не подведу", — заявил актёр, харизматично ударив ладонью по столу в стиле главного героя байопика.

Кологривый на встрече со Слуцким. Обложка © t.me / ЛДПР Липецк / СЛУЦКИЙ 2024