"Сделаю это лучше, чем любой артист": Кологривый сыграет молодого Жириновского
Никита Кологривый сыграет молодого Жириновского в фильме об основателе ЛДПР
Главная роль в художественном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском досталось 29-летнему актёру Никите Кологривому. Об этом звезда нашумевшего сериала "Слово пацана" заявил на встрече с нынешним лидером политсилы Леонидом Слуцким в субботу.
По словам артиста, никому не удастся воплотить в себе образ молодого предводителя либерал-демократов лучше него. Громкие слова Кологривый пообещал подтвердить на деле, вызвав неподдельный восторг у сидящего рядом Слуцкого.
"Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите, уверен, я вас не подведу", — заявил актёр, харизматично ударив ладонью по столу в стиле главного героя байопика.
Кологривый на встрече со Слуцким. Обложка © t.me / ЛДПР Липецк / СЛУЦКИЙ 2024
Напомним, ранее Life.ru уже сообщал о том, что в России снимут полнометражный фильм про Владимира Жириновского. Режиссёром картины о становлении политика станет Александр Баранов. Он признался, что сыграть эпатажного политика — целая история, в которой кроется ловушка: если копировать кумира многих, то получится пародия, а если нет, то его не будет.
ТАСС / Сергей Карпухин