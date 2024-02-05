"Специально ведёт себя так эпатажно": Кинокритик назвал причину скандала Кологривого и Гордона

Скандал с телеведущим Александром Гордоном на шоу "Закрытый показ" не отразится на карьере актёра Никиты Кологривого, уверен кинокритик Давид Шнейдеров. По мнению эксперта, она зависит от ролей артиста, а не высказываний на публике.

"Возможно, из-за возраста или по неопытности Кологривый специально ведёт себя так эпатажно, но это не лучший вариант. У Александра Гордона колоссальный опыт работы, ему приходилось сталкиваться и работать с куда более эпатажными, харизматичными личностями, людьми гораздо большего масштаба. Там, где Кологривый учился, Гордон уже преподавал", — отметил Шнейдеров в беседе с NEWS.ru.