"Специально ведёт себя так эпатажно": Кинокритик назвал причину скандала Кологривого и Гордона
Кинокритик Шнейдеров: Кологривый эпатирует публику в силу возраста
Российский актёр Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Скандал с телеведущим Александром Гордоном на шоу "Закрытый показ" не отразится на карьере актёра Никиты Кологривого, уверен кинокритик Давид Шнейдеров. По мнению эксперта, она зависит от ролей артиста, а не высказываний на публике.
"Возможно, из-за возраста или по неопытности Кологривый специально ведёт себя так эпатажно, но это не лучший вариант. У Александра Гордона колоссальный опыт работы, ему приходилось сталкиваться и работать с куда более эпатажными, харизматичными личностями, людьми гораздо большего масштаба. Там, где Кологривый учился, Гордон уже преподавал", — отметил Шнейдеров в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, молодой артист позволяет себе такое поведение из-за неопытности. Кинокритик отметил, что спор с Гордоном, который уже много лет работает с артистами большого масштаба, не лучшее решение. При этом он добавил, что карьера молодого актёра хорошо сложится, если тот продолжит хорошо отыгрывать роли в качественных картинах.
А ранее актёр Иван Янковский ответил Кологривому, который раскритиковал знаменитых актёров. Ранее тот дал ряд интервью, в которых прошёлся по легендарным артистам. В частности, артист заявил, что ему не нравится Иннокентий Смоктуновский. Между тем Life.ru рассказывал, как Кологривый обратился к военным-участникам спецоперации. Актёр поблагодарил бойцов и пообещал делать кино, которое им понравится, после чего даже был внесён в базу украинского "Миротворца".