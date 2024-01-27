"Мэтры на то и мэтры": Янковский ответил Кологривому на критику именитых советских артистов
Актёр Янковский ответил Кологривому на критику именитых советских артистов
Актёры Иван Янковский и Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов / Сергей Карпухин
Актёр Иван Янковский ответил коллеге по цеху Никите Кологривому, который раскритиковал легендарных актёров. Ранее тот дал ряд интервью, в которых прошёлся по именитым советским артистам. В частности, Кологривый заявил, что ему не нравится Иннокентий Смоктуновский, а роли Александра Абдулова он вообще назвал скучными.
Янковский же задался философским вопросом, нужно ли вообще ставить в один ряд классиков и представителей молодого поколения артистов.
"Самодостаточные мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы стараемся в это время просто заниматься нашим делом. Сравнивать нас, думаю, глупо", — приводит сайт kp.ru его слова.
Что касается тех, кто не уважает классиков, актёр отметил, что "это их дело" и "Бог им судья".
Ранее Лайф писал, что Никита Кологривый обратился к российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации. Актёр поблагодарил бойцов и пообещал делать кино, которое им понравится. После этого его внесли в базу украинского "Миротворца". На этом сайте националисты, напомним, публикуют данные "врагов страны".