"Мэтры на то и мэтры": Янковский ответил Кологривому на критику именитых советских артистов

Актёр Иван Янковский ответил коллеге по цеху Никите Кологривому, который раскритиковал легендарных актёров. Ранее тот дал ряд интервью, в которых прошёлся по именитым советским артистам. В частности, Кологривый заявил, что ему не нравится Иннокентий Смоктуновский, а роли Александра Абдулова он вообще назвал скучными.

Янковский же задался философским вопросом, нужно ли вообще ставить в один ряд классиков и представителей молодого поколения артистов.

"Самодостаточные мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы стараемся в это время просто заниматься нашим делом. Сравнивать нас, думаю, глупо", — приводит сайт kp.ru его слова.

Что касается тех, кто не уважает классиков, актёр отметил, что "это их дело" и "Бог им судья".