"Ждём вас домой": Актёр Кологривый поддержал российских бойцов в зоне СВО и поблагодарил их за безопасность
В Сети появилось обращение актёра Никиты Кологривого к участникам спецоперации
Известный актёр Никита Кологривый обратился к участникам спецоперации с важными словами. На опубликованном в Сети видео он выразил бойцам благодарность за то, что благодаря им артисты могут в безопасности заниматься своей работой.
Актёр Никита Кологривый с благодарностью обратился к бойцам на фронте. Видео © Telegram / "Белорусский силовик"
"Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Поэтому будем стараться сделать [такое] кино, чтобы вам понравилось... Будьте здоровы, ждём вас домой!" — добавил артист.
Судя по всему, видео было записано около полугода назад, когда Кологривый снимался в военной драме "Момент истины" Алексея Андрианова, где исполнил роль старшего лейтенанта Таманцева. Уже позднее он сыграл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Ранее актёр Александр Ведменский, известный по ролям в сериалах "Универ" и "Пятницкий", подрался с прохожим из-за спора о спецоперации. Патриотически настроенный артист сильно не пострадал.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexeypaninn / n.kologrivyy