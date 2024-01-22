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22 января, 09:57

"Ждём вас домой": Актёр Кологривый поддержал российских бойцов в зоне СВО и поблагодарил их за безопасность

В Сети появилось обращение актёра Никиты Кологривого к участникам спецоперации

Известный актёр Никита Кологривый обратился к участникам спецоперации с важными словами. На опубликованном в Сети видео он выразил бойцам благодарность за то, что благодаря им артисты могут в безопасности заниматься своей работой.

Актёр Никита Кологривый с благодарностью обратился к бойцам на фронте. Видео © Telegram / "Белорусский силовик"

"Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Поэтому будем стараться сделать [такое] кино, чтобы вам понравилось... Будьте здоровы, ждём вас домой!" — добавил артист.

Судя по всему, видео было записано около полугода назад, когда Кологривый снимался в военной драме "Момент истины" Алексея Андрианова, где исполнил роль старшего лейтенанта Таманцева. Уже позднее он сыграл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

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Ранее актёр Александр Ведменский, известный по ролям в сериалах "Универ" и "Пятницкий", подрался с прохожим из-за спора о спецоперации. Патриотически настроенный артист сильно не пострадал.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexeypaninn / n.kologrivyy

Матвей Константинов
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