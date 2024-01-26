Российский актёр Никита Кологривый внесён в базу украинского сайта "Миротворец"

Российского актёра Никиту Кологривого внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". На данном портале размещается информация о людях, которые, по мнению его создателей, угрожают безопасности Украины.

Администрация сайта заявила, что Кологривый "покушается на территориальную целостность" Незалежной, а также публично поддерживает Россию. Кроме того, "Миротворец" считает, что артист "сознательно нарушил" границы Украины, когда снимался в сериале "Чёрная весна" на территории Крыма.

Никита Кологривый — 29-летний актёр родом из Новосибирска. Снимался в фильмах "По щучьему велению", "Подольские курсанты", "Балканский рубеж", "Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия", "Своя война. Шторм в пустыне", а также сериалах "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Оффлайн", "Зёма", "Жиза" и других.