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11 ноября, 04:36

Колян из "Реальных пацанов" попал в базу "Миротворца" после трогательного финала сериала

Звезду "Реальных пацанов" Николая Наумова внесли в базу "Миротворца"

<p>Звезда "Реальных пацанов" Николай Наумов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-15323631_399196" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Реальные пацаны</a></p>

Звезда "Реальных пацанов" Николай Наумов. Обложка © VK / Реальные пацаны

Исполнившего главную роль в сериале "Реальные пацаны" актёра Николая Наумова внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается в телеграм-канале издания Daily Storm.

Актёра Николая Наумова внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Фото © Скриншот с сайта "Миротворец"

Актёра Николая Наумова внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Фото © Скриншот с сайта "Миротворец"

Артист попал в список этого одиозного портала после выхода финального эпизода популярного сериала. В последней серии главные герои сериала посещают медицинское учреждение, где проходят лечение участники специальной военной операции.

В публикации отмечается, что в жизни Николай Наумов также поддерживает наших военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Так, как сообщает Daily Storm, он желал всем российским военным как можно скорее вернуться домой с победой.

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Напомним, 2 ноября 2023 года завершилась целая эпоха — сериал "Реальные пацаны". Спустя 13 лет появления на ТВ показали последний эпизод. Как ранее и обещали режиссёры, герои ушли красиво и со смыслом. Стоит отметить, что Наумов и ранее поддерживал российских военных. В начале года он пожелал им победы после того, как в Сети завирусилось видео, где человек, похожий на актёра, требовал от певца Олега Газманова высказаться в поддержку Киева.

Алексей Соловьёв
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