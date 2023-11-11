Колян из "Реальных пацанов" попал в базу "Миротворца" после трогательного финала сериала
Звезду "Реальных пацанов" Николая Наумова внесли в базу "Миротворца"
Звезда "Реальных пацанов" Николай Наумов. Обложка © VK / Реальные пацаны
Исполнившего главную роль в сериале "Реальные пацаны" актёра Николая Наумова внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается в телеграм-канале издания Daily Storm.
Актёра Николая Наумова внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Фото © Скриншот с сайта "Миротворец"
Артист попал в список этого одиозного портала после выхода финального эпизода популярного сериала. В последней серии главные герои сериала посещают медицинское учреждение, где проходят лечение участники специальной военной операции.
В публикации отмечается, что в жизни Николай Наумов также поддерживает наших военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Так, как сообщает Daily Storm, он желал всем российским военным как можно скорее вернуться домой с победой.
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Напомним, 2 ноября 2023 года завершилась целая эпоха — сериал "Реальные пацаны". Спустя 13 лет появления на ТВ показали последний эпизод. Как ранее и обещали режиссёры, герои ушли красиво и со смыслом. Стоит отметить, что Наумов и ранее поддерживал российских военных. В начале года он пожелал им победы после того, как в Сети завирусилось видео, где человек, похожий на актёра, требовал от певца Олега Газманова высказаться в поддержку Киева.