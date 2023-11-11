Колян из "Реальных пацанов" попал в базу "Миротворца" после трогательного финала сериала

Исполнившего главную роль в сериале "Реальные пацаны" актёра Николая Наумова внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается в телеграм-канале издания Daily Storm.

Актёра Николая Наумова внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Фото © Скриншот с сайта "Миротворец"

Артист попал в список этого одиозного портала после выхода финального эпизода популярного сериала. В последней серии главные герои сериала посещают медицинское учреждение, где проходят лечение участники специальной военной операции.

В публикации отмечается, что в жизни Николай Наумов также поддерживает наших военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Так, как сообщает Daily Storm, он желал всем российским военным как можно скорее вернуться домой с победой.