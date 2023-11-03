Создатели "Реальных пацанов" приняли "сверхправильное" решение, когда решили закончить сериал сценой из госпиталя с ранеными участниками спецоперации. Таким мнением поделился писатель Платон Беседин. По его словам, таким образом сценаристы проявили не только душевность, но и "пробили стену молчания".

"То, что сделали создатели "Реальных пацанов", — это сверхправильно. Потому что они, во-первых, проявили душевность, а во-вторых, пробили стену молчания. <...> Колян показал, что говорить нужно о правде. Неважно, как ты относишься к боевым действиям, первично то, что ты поддерживаешь наших пацанов. И это единственно правильно. Более того, нам этого отчаянно не хватает", — приводит телеканал "360" слова Беседина.

Писатель также обратил внимание на то, что большинство сценаристов современных отечественных сериалов и кино "старательно делают вид", что нет никакой спецоперации, мол, всё идёт как раньше. При этом выражать поддержку нашим бойцам многие попросту "стесняются, боятся или даже брезгуют". При этом они не брезгают получать деньги и продолжать кивать на "просвещённый Запад".