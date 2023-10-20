Колян рассказал о последнем сезоне "Реальных пацанов" с философской стороны

В этом году создатели российского сериала "Реальные пацаны" про простых пермских жителей обрадовали поклонников новостью о съёмках нового сезона. О том, будет ли он завершающим и в какие передряги на этот раз попадут герои, рассказал Колян — актёр Николай Наумов.

"На самом деле мы столько раз заканчивали съёмки — к десятилетию, например, но потом опять продолжали. Да, у нас написан конец, он существует. Очень серьёзный, очень глубокий", — сказал он в беседе с порталом 59.ru.

По словам актёра, он уже три раза говорил, что снимается "последний сезон", после чего объявлялись новые съёмки и за это ему очень неудобно перед зрителями. Колян рассказал, что на этот раз действие будет происходить в деревне: бабушка умерла и оставила ему дом и хозяйство, за которым нужно следить. Туда он и решает переехать и сначала чувствует себя хозяином, а после его начинают одолевать разные мысли.

"Через час он сидит и понимает, что всё разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. Хозяина нет, а ведь теперь он — хозяин! И как с этим богатством и золотом жить, неизвестно. И это модель нашего общества, нашего сегодняшнего мира", — объяснил Наумов.

Весь сезон бывший гопник будет стремиться осознать, что он хозяин и лишь от него зависит, как будут жить люди в деревне Наумовка.