Убивший студентку актёр из "Реальных пацанов" отправился из колонии на СВО

Осуждённый за убийство и изнасилование пермский актёр Александр Килин, известный по эпизодическим ролям официанта в сериале "Реальные пацаны" и ученика в фильме "Географ глобус пропил", отправился из колонии на СВО. С 2015 года он отбывал тюремный срок в исправительном учреждении Соликамска.

По данным портала 59.ru, в июле этого года Килин опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. В разговоре с журналистами он подтвердил, что с лета действительно находится на фронте, однако сейчас лежит с ранением в одной из больниц Луганска.