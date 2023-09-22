Убивший студентку актёр из "Реальных пацанов" отправился из колонии на СВО
59.ru: Осуждённый за убийство актёр Килин из "Реальных пацанов" ушёл на СВО
Александр Килин. Обложка © VK / Alexandr Kilin
Осуждённый за убийство и изнасилование пермский актёр Александр Килин, известный по эпизодическим ролям официанта в сериале "Реальные пацаны" и ученика в фильме "Географ глобус пропил", отправился из колонии на СВО. С 2015 года он отбывал тюремный срок в исправительном учреждении Соликамска.
По данным портала 59.ru, в июле этого года Килин опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. В разговоре с журналистами он подтвердил, что с лета действительно находится на фронте, однако сейчас лежит с ранением в одной из больниц Луганска.
Напомним, Килина признали виновным в изнасиловании и убийстве девушки в 2015 году. Тело 19-летней студентки ВШЭ обнаружили в конце августа 2014 года около детской площадки в микрорайоне Садовый. Актёр провожал её домой из бара. По версии следствия, после изнасилования он нанёс ей двенадцать ударов по голове камнем. В итоге суд присяжных приговорил Килина, которому на тот момент было 23 года, к 18 годам лишения свободы.