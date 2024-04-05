США обеспокоены из-за возможной полномасштабной войны между Ираном и Израилем
Соединённые Штаты крайне обеспокоены угрозой полномасштабной войны между Израилем и Ираном после удара еврейского государства по иранскому консульству в Сирии. Об этом в эфире телеканала CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Да, мы очень обеспокоены", — отметил контр-адмирал ВМС США, сообщив, что реальная угроза со стороны Ирана обсуждалась в ходе последнего разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Штатов Джо Байдена.
Напомним, 1 апреля Израиль нанёс удар по Консульству Ирана в Дамаске, полностью разрушив здание. Погибло 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что среди погибших был бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, командовавший спецназом "Аль-Кудс" в Сирии и Ливане. Москва осудила Израиль и назвала это актом агрессии, а президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что израильский удар по дипмиссии Исламской Республики в сирийской столице не останется без ответа.
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