США обеспокоены из-за возможной полномасштабной войны между Ираном и Израилем

Соединённые Штаты крайне обеспокоены угрозой полномасштабной войны между Израилем и Ираном после удара еврейского государства по иранскому консульству в Сирии. Об этом в эфире телеканала CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.