Востоковед предположил, чем ответит Тегеран на удар по Консульству Ирана в САР

Чтобы ответить Израилю за удар по дипмиссии Ирана в Дамаске, Тегеран может задействовать свои прокси-силы на Ближнем Востоке, а именно представителей мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов). Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Эксперт заявил, что Израиль потерпел военное поражение в секторе Газа, после чего глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается найти способы показать свою воинственность и способность защищать интересы Тель-Авива. Помимо того, как отметил востоковед, удар израильских ВВС был нанесён по зданию, которое иранские средства массовой информации называют резиденцией посла Ирана в Дамаске.

В результате погиб один из очень серьёзных военных руководителей Исламской Республики, который был по значимости второй фигурой после убитого в январе 2020 года другого иранского генерала Касема Сулеймани. Теперь Тегеран рассматривает варианты для ответа Израилю, однако ввязываться напрямую в крупномасштабный военный конфликт с Тель-Авивом не спешит, осознавая последствия такого решения.

"Поэтому я думаю, что ответы будут идти через прокси. Это будет "Хезболла" в какой-то мере, но главный уровень будет отводиться "Ансар Аллах", это те, кого мы называем хуситами", — заявил Багдасаров.

Он также напомнил, что руководство мятежного йеменского движения заявляло о том, что у хуситов уже сейчас есть ракеты, в три раза превышающие скорость звука, а в скором времени у них появится ещё более мощное вооружение. Рассуждая о том, к чему это может привести, востоковед предположил, что речь может идти о появлении на вооружении "Ансар Аллах" ракет, способных достигать не только Эйлата на юге Израиля, но и таких городов, как Хайфа и Тель-Авив.