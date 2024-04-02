Кремль осудил акт агрессии Израиля против иранских дипломатов в Дамаске

В Кремле назвали нарушением международного права авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, где погибло не менее 11 человек. Речь об этом зашла в ходе беседы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами во вторник, 2 апреля.