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2 апреля, 10:02

Кремль осудил акт агрессии Израиля против иранских дипломатов в Дамаске

Песков назвал нарушением международного права удар по консульству Ирана

В Кремле назвали нарушением международного права авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, где погибло не менее 11 человек. Речь об этом зашла в ходе беседы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами во вторник, 2 апреля.

"В любом случае нанесение подобных ударов является нарушением международного права и актом агрессии", указал представитель Кремля.

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Ранее посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари подтвердил, что Тель-Авив нанёс удары шестью ракетами с помощью истребителей F-35, пообещав, что Тегеран даст жёсткий ответ еврейскому государству. Впоследствии представители КСИР сообщили, что во время атаки погибло семь их офицеров, в том числе два генерала. Здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Марина Калегина
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