Кремль осудил акт агрессии Израиля против иранских дипломатов в Дамаске
Песков назвал нарушением международного права удар по консульству Ирана
В Кремле назвали нарушением международного права авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, где погибло не менее 11 человек. Речь об этом зашла в ходе беседы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами во вторник, 2 апреля.
"В любом случае нанесение подобных ударов является нарушением международного права и актом агрессии", — указал представитель Кремля.
Ранее посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари подтвердил, что Тель-Авив нанёс удары шестью ракетами с помощью истребителей F-35, пообещав, что Тегеран даст жёсткий ответ еврейскому государству. Впоследствии представители КСИР сообщили, что во время атаки погибло семь их офицеров, в том числе два генерала. Здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено.
ТАСС / Карпухин Сергей