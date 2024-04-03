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3 апреля, 06:57

РФ подготовила в СБ ООН заявление с осуждением удара по Консульству Ирана в САР

Последствия удара по Генконсульству Ирана в Дамаске. Обложка © ТАСС / AP

Последствия удара по Генконсульству Ирана в Дамаске. Обложка © ТАСС / AP

Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления для прессы с осуждением израильского удара по Генеральному консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Документ подготовили по договорённости с сирийской и иранской сторонами.

"Это ещё одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдёт работа над этим документом", — добавил дипломат.

Раиси пообещал ответ на удар Израиля по Консульству Ирана в Дамаске
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Напомним, 1 апреля Израиль нанёс удар по Консульству Ирана в Дамаске — столице Сирии. Здание полностью разрушено. Погибло 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и, по данным арабских СМИ, командующий спецназом "Аль-Кудс" КСИР в Сирии и Ливане бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди. Россия осудила атаку и запросила проведение в связи с ней заседания Совбеза ООН.

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Матвей Константинов
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