РФ подготовила в СБ ООН заявление с осуждением удара по Консульству Ирана в САР

Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления для прессы с осуждением израильского удара по Генеральному консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Документ подготовили по договорённости с сирийской и иранской сторонами.