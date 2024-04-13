Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Jerusalem Post: Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля
Десятки дронов выпущены Ираном в сторону Израиля. Об этом информирует Jerusalem Post.
"Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля", — пишет газета.
Израиль и Иран вновь находятся в острой фазе взаимоотношений после удара ЦАХАЛ по консульству второго государства в Дамаске. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. Тегеран пообещал не оставлять это событие без ответа, всерьёз обеспокоив власти США. При этом позднее в Иране заявили, что ограничат ответ за обстрел консульства во избежание эскалации конфликта. 13 апреля Иран захватил связанное с Израилем судно, следовавшее под флагом Португалии из ОАЭ в Индию.
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