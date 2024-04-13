"Хладнокровно и решительно": Нетаньяху заявил о готовности к нападению со стороны Ирана
Нетаньяху: Израиль давно готовится к возможности прямого нападения Ирана
Израиль много лет готовится к прямому военному столкновению с Ираном. Как заявил в своём выступлении израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, эта готовность к ответу на возможное иранское нападение проявляется как в обороне, так и в нападении.
"В последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана. Системы обороны развёрнуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении", — заявил политический деятель.
Помимо того, глава израильского кабинета министров рассказал о "чётком принципе", согласно которому Тель-Авив неминуемо ударит в ответ на нападение, а также "хладнокровно и решительно" защитит себя от любой угрозы. В то же время Нетаньяху поблагодарил западных союзников Израиля, среди которых Соединённые Штаты, Великобритания, Франция и многие другие.
Напомним, что обострение отношений между Тель-Авивом и Тегераном произошло после авиаудара Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля текущего года. Впоследствии представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) рассказали, что во время атаки погибли семь их офицеров, в том числе два генерала. Сообщалось, что среди погибших был командующий подразделением иранского КСИР Мохаммад Реза Захеди. Президент исламской республики Эбрахим Раиси после этого заявил, что израильский удар по Консульству Ирана в Дамаске не останется без ответа. 13 апреля стало известно, что Иран захватил связанное с Израилем судно, следовавшее под флагом Португалии из ОАЭ в Индию. Также издание Jerusalem Post сообщило о запуске Ираном десятков беспилотников в сторону Израиля.
Flickr / Prime Minister of Israel