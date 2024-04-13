"Хладнокровно и решительно": Нетаньяху заявил о готовности к нападению со стороны Ирана

Израиль много лет готовится к прямому военному столкновению с Ираном. Как заявил в своём выступлении израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, эта готовность к ответу на возможное иранское нападение проявляется как в обороне, так и в нападении.

"В последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана. Системы обороны развёрнуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении", — заявил политический деятель.