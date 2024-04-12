В Иране заявили, что не будут накалять ситуацию и ответят Израилю "уместно"
Axios: Иран ограничит ответ за обстрел консульства во избежание эскалации
Тегеран отреагирует на обстрел Израилем консульства в Дамаске, при этом ответные меры будут "уместными и ограниченными", чтобы не накалять ситуацию. Об этом заявил в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
По словам источников портала Axios, знакомых с содержанием беседы, американская администрация встревожена возможностью эскалации конфликта. Бербок передала своему иностранному коллеге предостережение, чтобы Иран "не недооценивал масштабы ответа Израиля на удар по нему с иранской территории".
Напомним, 1 апреля Израиль нанёс авиаудар по иранскому консульству в Сирии. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал еврейскому государству неминуемый ответ на это "трусливое преступление".
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