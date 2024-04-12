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12 апреля, 00:30

В Иране заявили, что не будут накалять ситуацию и ответят Израилю "уместно"

Axios: Иран ограничит ответ за обстрел консульства во избежание эскалации

Тегеран отреагирует на обстрел Израилем консульства в Дамаске, при этом ответные меры будут "уместными и ограниченными", чтобы не накалять ситуацию. Об этом заявил в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По словам источников портала Axios, знакомых с содержанием беседы, американская администрация встревожена возможностью эскалации конфликта. Бербок передала своему иностранному коллеге предостережение, чтобы Иран "не недооценивал масштабы ответа Израиля на удар по нему с иранской территории".

Иран оставил за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по консульству
Иран оставил за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по консульству

Напомним, 1 апреля Израиль нанёс авиаудар по иранскому консульству в Сирии. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал еврейскому государству неминуемый ответ на это "трусливое преступление".

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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