В Иране заявили, что не будут накалять ситуацию и ответят Израилю "уместно"

Тегеран отреагирует на обстрел Израилем консульства в Дамаске, при этом ответные меры будут "уместными и ограниченными", чтобы не накалять ситуацию. Об этом заявил в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.