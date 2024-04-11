Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 08:47

Иран оставил за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по консульству

Посол Ирана Джалали: Мы оставляем за собой право ответить на агрессию Израиля

Тегеран оставляет за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали на международной конференции, посвящённой российско-иранскому сотрудничеству.

Дипломат напомнил, что израильские ракеты атаковали иранское посольство в Дамаске "напрямую" и "средь бела дня".

"Наши военные советники присутствовали в Сирийской Арабской Республике по приглашению Правительства Сирии, то есть своими действиями Израиль нарушил в том числе суверенитет Сирии. Иран оставляет за собой полное право ответить на агрессию Израиля", — подчеркнул Казем Джалали.

Ответ неминуем: Власти США напуганы риском третьей мировой войны на Ближнем Востоке
Ответ неминуем: Власти США напуганы риском третьей мировой войны на Ближнем Востоке

Life.ru напоминает, Израиль нанёс ракетный удар по иранскому консульству 1 апреля, задействовав авиацию. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал Иерусалиму неминуемый ответ на это "трусливое преступление".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Иран
  • Сирия
  • Израиль
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров