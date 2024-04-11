Иран оставил за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по консульству

Тегеран оставляет за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали на международной конференции, посвящённой российско-иранскому сотрудничеству.

Дипломат напомнил, что израильские ракеты атаковали иранское посольство в Дамаске "напрямую" и "средь бела дня".