Иран оставил за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по консульству
Посол Ирана Джалали: Мы оставляем за собой право ответить на агрессию Израиля
Тегеран оставляет за собой полное право ответить на агрессию Израиля после авиаудара по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали на международной конференции, посвящённой российско-иранскому сотрудничеству.
Дипломат напомнил, что израильские ракеты атаковали иранское посольство в Дамаске "напрямую" и "средь бела дня".
"Наши военные советники присутствовали в Сирийской Арабской Республике по приглашению Правительства Сирии, то есть своими действиями Израиль нарушил в том числе суверенитет Сирии. Иран оставляет за собой полное право ответить на агрессию Израиля", — подчеркнул Казем Джалали.
Life.ru напоминает, Израиль нанёс ракетный удар по иранскому консульству 1 апреля, задействовав авиацию. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал Иерусалиму неминуемый ответ на это "трусливое преступление".
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