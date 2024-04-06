Ответ неминуем: Власти США напуганы риском третьей мировой войны на Ближнем Востоке
CNN: Власти США считают удар Ирана по Израилю неминуемым
Иран готовит масштабный ответ на недавний авиаудар по своему консульству в Дамаске со стороны Израиля. Соразмерная реакция Тегерана неминуема, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
В администрации США уверены, что атака произойдёт уже на следующей неделе. Впрочем, точных дат никто называть не осмеливается. Мишенью рискуют стать не только израильские, но и американские объекты в регионе, подчеркнули источники телеканала. Наихудшим из возможных сценариев станет удар Ирана по территории еврейского государства. Такой поворот событий быстро накалит и без того тревожную ситуацию на Ближнем Востоке, спровоцировав широкомасштабный конфликт, уверены за океаном.
На фоне возможной эскалации США и Израиль привели свои Вооружённые силы в состояние повышенной готовности, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Все солдаты возвращены из увольнения, в подразделения ПВО призваны резервисты.
Life.ru напоминает, Израиль нанёс ракетный удар по иранскому консульству 1 апреля, задействовав авиацию. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал Иерусалиму неминуемый ответ на это "трусливое преступление".
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