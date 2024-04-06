Ответ неминуем: Власти США напуганы риском третьей мировой войны на Ближнем Востоке

Иран готовит масштабный ответ на недавний авиаудар по своему консульству в Дамаске со стороны Израиля. Соразмерная реакция Тегерана неминуема, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

В администрации США уверены, что атака произойдёт уже на следующей неделе. Впрочем, точных дат никто называть не осмеливается. Мишенью рискуют стать не только израильские, но и американские объекты в регионе, подчеркнули источники телеканала. Наихудшим из возможных сценариев станет удар Ирана по территории еврейского государства. Такой поворот событий быстро накалит и без того тревожную ситуацию на Ближнем Востоке, спровоцировав широкомасштабный конфликт, уверены за океаном.