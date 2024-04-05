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5 апреля, 09:52

СМИ заявили о закрытии 28 посольств Израиля по всему миру из-за угроз Ирана

СМИ: Израиль приостановил работу 28 посольств, опасаясь ответных действий Ирана

Руководство Израиля приняло решение приостановить работу 28 дипломатических миссий во всём мире в связи с угрозой со стороны Ирана. Такое утверждение было выпущено телеканалом Sky news Arabiya.

Двери 28 дипломатических представительств страны были закрыты после угрозы Ирана ответить на атаку по его консульству в Дамаске, утверждает канал. Как минимум посольства еврейского государства в Москве это не коснулось. Там заверили, что дипмиссия продолжает работать.

"Посольство государства Израиль продолжает работать по-прежнему", — сказали ТАСС в представительстве.

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Напомним, 1 апреля Израиль провёл атаку на консульство Ирана в Дамаске, разрушив здание до основания. Жертвами удара израильской армии стали 11 человек, среди которых семеро являлись офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Москве выступили с осуждением действий Израиля, назвав случившееся актом агрессии против иранских дипломатов, а президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Иран будет готовить ответные меры в связи с атакой своего диппредставительства. В США выразили обеспокоенность в связи с возможным началом полномасштабной войны между Ираном и Израилем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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