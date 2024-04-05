СМИ заявили о закрытии 28 посольств Израиля по всему миру из-за угроз Ирана

Руководство Израиля приняло решение приостановить работу 28 дипломатических миссий во всём мире в связи с угрозой со стороны Ирана. Такое утверждение было выпущено телеканалом Sky news Arabiya.

Двери 28 дипломатических представительств страны были закрыты после угрозы Ирана ответить на атаку по его консульству в Дамаске, утверждает канал. Как минимум посольства еврейского государства в Москве это не коснулось. Там заверили, что дипмиссия продолжает работать.