Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 21:42

В Израиле заявили о дополнительном призыве резервистов частей ПВО

Командование ЦАХАЛ сообщило о дополнительном призыве резервистов частей ПВО

Командование вооружённых сил еврейского государства приняло решение о дополнительном призыве резервистов соединений противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После оценки ситуации было принято решение увеличить численность личного состава и призвать военнослужащих резерва в систему ПВО ЦАХАЛ", — говорится в сообщении.

РФ подготовила в СБ ООН заявление с осуждением удара по Консульству Ирана в САР
РФ подготовила в СБ ООН заявление с осуждением удара по Консульству Ирана в САР

Ранее Life.ru писал, что здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Сообщалось, что в результате нападения погибли 11 человек, в том числе семь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Россия, в свою очередь, осудила Израиль и назвала это актом агрессии. А президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что израильский удар по дипмиссии Исламской Республики в сирийской столице не останется без ответа.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров