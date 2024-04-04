В Израиле заявили о дополнительном призыве резервистов частей ПВО
Командование ЦАХАЛ сообщило о дополнительном призыве резервистов частей ПВО
Командование вооружённых сил еврейского государства приняло решение о дополнительном призыве резервистов соединений противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После оценки ситуации было принято решение увеличить численность личного состава и призвать военнослужащих резерва в систему ПВО ЦАХАЛ", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что здание иранского консульства в Дамаске оказалось полностью разрушено в результате авиаудара со стороны Израиля. Сообщалось, что в результате нападения погибли 11 человек, в том числе семь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Россия, в свою очередь, осудила Израиль и назвала это актом агрессии. А президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что израильский удар по дипмиссии Исламской Республики в сирийской столице не останется без ответа.
Flickr / Israel Defense Forces