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13 апреля, 23:47

"Успешно взяли на прицел": В КСИР дали оценку атаке по Израилю

IRNA: КСИР заявил, что атака дронами и ракетами по Израилю проходит успешно

"Корпус стражей революции Ирана" (КСИР) назвал "успешной" атаку по "оккупированным" Израилем территориям, сообщает агентство IRNA. Там уточнили, что пуск дронов и ракет — это часть операции "Честное обещание" по "наказанию" Израиля.

"Воздушно-космические силы КСИР в качестве части наказания незаконного и преступного режима в ходе операции "Честное обещание"... успешно взяли на прицел цели на оккупированных территориях с помощью десятков ракет и беспилотников", — указано в заявлении корпуса.

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Об атаке Ирана по объектам в Израиле стало известно 13 апреля. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов в сторону еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этой связи заявил о готовности к нападению со стороны Ирана. Удары по еврейскому государству были нанесены Тегераном в ответ на авиаудар Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля текущего года. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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