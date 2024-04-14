"Успешно взяли на прицел": В КСИР дали оценку атаке по Израилю

"Корпус стражей революции Ирана" (КСИР) назвал "успешной" атаку по "оккупированным" Израилем территориям, сообщает агентство IRNA. Там уточнили, что пуск дронов и ракет — это часть операции "Честное обещание" по "наказанию" Израиля.

"Воздушно-космические силы КСИР в качестве части наказания незаконного и преступного режима в ходе операции "Честное обещание"... успешно взяли на прицел цели на оккупированных территориях с помощью десятков ракет и беспилотников", — указано в заявлении корпуса.