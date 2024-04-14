Израиль подтвердил запуск Ираном беспилотников
ЦАХАЛ подтвердил, что Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля
В Тель-Авиве подтвердили появившиеся ранее в некоторых средствах массовой информации сообщения о том, что Иран запустил со своей территории беспилотные летательные аппараты. Как рассказали в официальном телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные контролируют все цели.
"Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Стоит отметить, что чуть позже иранское агентство Fars со ссылкой на источники в Исламской республике также прокомментировало эту информацию. Журналисты рассказали, что запущенные с территории Ирана беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании, а также сообщили, что в ближайшее время начнётся ракетная атака.
Напомним, что вечером 13 апреля израильские средства массовой информации сообщали, что десятки беспилотных летательных аппаратов были выпущены Ираном в сторону еврейского государства. Уже после этого другие источники писали, что иранские власти сообщили о закрытии воздушного пространства над Тегераном.
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