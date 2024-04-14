Израиль подтвердил запуск Ираном беспилотников

В Тель-Авиве подтвердили появившиеся ранее в некоторых средствах массовой информации сообщения о том, что Иран запустил со своей территории беспилотные летательные аппараты. Как рассказали в официальном телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные контролируют все цели.

"Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой", — говорится в сообщении оборонного ведомства.