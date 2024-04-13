Иран сообщил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран сообщил о закрытии воздушного пространства над Тегераном. Соответствующую информацию передал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Указано, что власти Ирана решили закрыть небо над столичным регионом "до особого уведомления властей". Также сообщается, что израильский основной аэропорт имени Давида Бен-Гуриона прекратит работу на три часа "из-за угрозы нападения со стороны Ирана".
Напомним, что Израиль и Иран вновь находятся в острой фазе взаимоотношений после удара ЦАХАЛ по консульству второго государства в Дамаске. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. Тегеран пообещал не оставлять это событие без ответа, всерьёз обеспокоив власти США. 13 апреля Иран захватил связанное с Израилем судно, следовавшее под флагом Португалии из ОАЭ в Индию. Также издание Jerusalem Post сообщило о запуске Ираном десятков беспилотников в сторону Израиля.
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